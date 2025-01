Europol, LaLiga og 15 land har satt i gang "Operasjon Kratos" for å slå ned et ulovlig nettverk for strømming av sport Operasjon Kratos har vært et stort slag mot piratkopiering og ulovlig strømming.

HQ Europol og bulgarsk politi har med hjelp fra 15 land, samt UEFA og LaLiga, lykkes med å demontere et nettverk som distribuerte ulovlig sportsinnhold til over 22 millioner brukere over hele verden. De kalte aksjonen "Operasjon Kratos", og den har resultert i at 11 personer er arrestert, 29 servere og 270 IPTV-enheter er beslaglagt, og 100 domener er stengt. Under ransakingen ble det også funnet narkotika og våpen, og til og med kryptovaluta til en verdi av 1,6 millioner euro og 40 000 euro i kontanter. Aksjonen fant sted sommeren 2024 (med UEFA Euro 2024 og de olympiske leker i Paris i bakteppet). LaLiga, som ledes av Javier Tebas, har vært hard i kampen mot piratkopiering innen idrett. I en uttalelse sier LaLiga at mer enn 560 forhandlere av piratkopierte tjenester ble identifisert. De distribuerte over 2 500 TV-kanaler, både filmer og TV-serier, men også direktesendt sport... som er notorisk dyre i mange land. "Operasjon Kratos" har vært en stor suksess i kampen mot piratkopiering av sport, og har tatt ned nettsteder der man kan se sport direkte uten å betale. Men vil det være nok til å få slutt på piratkopiering helt og holdent? Det vil nok aldri skje, men kanskje ville flere vært villige til å se sport lovlig hvis det var gratis eller billigere: I Spania må du sannsynligvis betale over hundre euro i måneden hvis du vil se alle de store fotballturneringene og andre minoritetsidretter... Karolis Kavolelis / Shutterstock