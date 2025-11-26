Eva Green slutter seg til rollelisten i Wednesday i en mystisk rolle

HQ

En av de store underliggende historiene i den andre sesongen av Wednesday dreide seg om karakteren Aunt Ophelia, en nærmest mytisk og mystisk person som hadde stor innvirkning på Addamsgjengens levebrød, spesielt foreldrene Morticia og Gomez. Til tross for at Ophelia var et sentralt poeng i de siste episodene, møtte vi aldri karakteren, selv om hun kort dukket opp i en sluttscene som kulminerte sesongen.

Noe av grunnen til denne mer subtile opptredenen til Ophelia var sannsynligvis det faktum at karakteren ennå ikke var skikkelig castet til serien. Dette har imidlertid nå endret seg, ettersom det er bekreftet at Tim Burton-veteranen Eva Green (Dark Shadows, Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, Dumbo) har sluttet seg til serien som den berømte filmskaperen fortsetter å produsere.

Det er uklart hvor mye Ofelia vil være til stede i den kommende tredje sesongen av Wednesday, men forhåpentligvis får vi vite det før heller enn senere, ettersom det ser ut til at vi ikke trenger å vente like lenge mellom sesong 2 og 3 som vi gjorde mellom sesong 1 og 2.