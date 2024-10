HQ

Har du noen gang vært inne i en hval? De fleste vil nok svare nei, med mindre de er Pinocchio eller en del av en bibelhistorie. Men det har jeg! Ikke bokstavelig talt, selvfølgelig - men jeg har fordypet meg i den nye utvidelsen til Everspace 2, som heter Titans. Jeg elsket hovedspillet og var spent på om denne utvidelsen kunne leve opp til forventningene mine. Så la oss dykke ned i den og se om Everspace 2: Titans har noe å by på.

Everspace 2 er et actionfylt romskytespill der du styrer et skip gjennom intense og spennende kamper i verdensrommet. Jeg likte hovedspillet ganske godt, da det fanget akkurat den følelsen jeg har savnet siden Freelancer, et annet kosmisk skytespill som er veldig likt i både struktur og design. Etter å ha fullført Everspace 2 satt jeg imidlertid igjen litt tomhendt. Bortsett fra å samle inn kult utstyr og gjøre skipet ditt mer dødelig, var det ikke mye innhold igjen, spesielt ikke når det gjaldt historien.

Fokuset etter hovedspillet har vært på å samle "phat loot", noe som også ble understreket i den gratis utvidelsen Incursions som introduserte rifter i verdensrommet. Her kunne man fly inn i en rift og kjempe mot horder av fiender for å få enda mer loot. Selv om det var kult i starten, mistet det raskt sin glans for meg. Når du har kjempet deg gjennom utfordringene, sitter du igjen med hauger av materiale som potensielt kan oppgradere skipet ditt. Men for meg var det ikke nok. Når du når nivå 30, er det ikke mye igjen å utforske eller utvikle. Skipets evner når toppen, og så er du fanget i en loop av jakt på utstyr.

Derfor var jeg glad for at Titans -utvidelsen endelig bringer noe nytt til bordet - en ny historie. Utvidelsen er delt inn i to deler. I den første delen møter du en kvinnelig forsker som ber deg om å skanne gigantiske skjeletter i forskjellige stjernesystemer. Det viser seg snart at disse skjelettene er fra gigantiske hvallignende romvesener, som du så må undersøke nærmere. Dette er grunnen til at utvidelsen har fått navnet Titans. Til slutt blir du svelget av en av disse gigantiske hvalene og må navigere rundt inne i kroppen dens og kjempe mot dens "immunforsvar" mens du fullfører ulike oppgaver.

Det er her det begynner å bli spennende - helt til alt plutselig stopper opp. Ja, du hørte riktig. Etter å ha utforsket og kjempet inne i hvalen, finner du en perle som du kan ta med tilbake til forskeren. Hun renser den slik at du får tilgang til enda mer tyvegods, og så slutter historien. Det føles ufullstendig, som om noe mangler. Hele fokuset flyttes tilbake til plyndringsjakten, som jeg personlig synes er litt slitsomt.

Heldigvis finnes det en annen del av utvidelsen som byr på litt mer dybde. Her blir du kontaktet av en mystisk agent som vil ha din hjelp til å undersøke et gigantisk romskip som har blitt kapret av en gruppe skurker. Din oppgave er å beskytte skipets last og forhindre at det skaper kaos på naboplanetene. Sammen med en flåte av andre romskip må du sørge for at skipet ikke går amok. Denne delen av historien føles mer spennende og minner veldig om de episke fortellingene fra hovedspillet.

Men igjen snubler utvidelsen over seg selv. Etter flere kamper mot det store skipet støter du stadig på de samme scenariene der du må løse to eller tre oppgaver og blir belønnet med tyvegods. Og akkurat når du tror at historien vil ta en vending eller nå et slags klimaks, slutter det hele brått igjen uten noen reell avslutning. Det etterlater en tom følelse, som om spillet ikke helt vet hvor det vil. Når spilleren allerede har nådd nivå 30 og har sett det meste av hva Everspace 2 har å by på, er mangelen på avslutning enda mer frustrerende.

Det som gjenstår er bare repetisjon av de samme scenariene for å få mer loot, men ærlig talt føles det som bortkastet tid. Rockfish Games Hvis utviklerne av spillet i det minste kunne ha lagt til noen ekstra nivåer eller ny progresjon for spillere som har nådd nivå 30. Slik det er nå, er det veldig lite nytt for erfarne kapteiner, noe som gjør utvidelsen til en ganske tynn servering. En annen skuffelse er mangelen på nye spillmekanikker. Det eneste nye i Titans er noen legendariske våpen og utstyr, som riktignok er ganske kule. Men det er et problem: Du kan bare utstyre skipet ditt med to legendariske våpen om gangen, noe som betyr at når du først har funnet noe du virkelig elsker, blir du sjelden fristet til å bytte det ut. Dette tar litt av spenningen ut av det å samle på nytt utstyr, ettersom jeg endte opp med å beholde de samme våpnene gjennom hele utvidelsen.

Det er synd at Everspace 2: Titans ikke tilbyr mer for oss erfarne spillere. Jeg forstår at Rockfish Games er et mindre studio, men jeg hadde håpet at denne utvidelsen ville gi oss noe mer å leke med. Personlig synes jeg at Titans burde ha vært gratis, og at en virkelig rik utvidelse burde ha tilbudt noe mer substansielt for spillerne.

Jeg fullførte Titans på fire-fem timer, og etter det var det ikke så mye annet å gjøre enn å samle loot - og 99 % av det var uansett ikke nyttig. Det er litt trist, og jeg håper virkelig at fremtidige utvidelser vil tilby mer innhold for de av oss som ønsker å ta de kraftige romskipene våre til neste nivå. Jeg ønsker å kunne forbedre skipet mitt på andre måter enn bare å samle nytt utstyr, noe spillet allerede har rikelig av.

På den positive siden vil jeg imidlertid nevne grafikken i Everspace 2: Titans, som er like vakker og stemningsfull som i hovedspillet. Utvidelsen inneholder et par nye planeter og ny musikk som passer godt inn i spillets allerede sterke atmosfære. Stemmeskuespillet er også bra, og den lille historien som finnes, leveres med overbevisning og kvalitet.

Men alt i alt er ikke Titans noen stor seier. Hvis du vurderer å kjøpe utvidelsen, vil jeg anbefale å vente til den er på salg. Det er rett og slett ikke nok innhold til å rettferdiggjøre prisen, og det er synd. Som fan av hovedspillet er jeg skuffet, og jeg tror andre som har brukt mange timer på å spille Everspace 2 vil føle det samme. La oss håpe at fremtidige utvidelser har mer å tilby.