Everwild er angivelig fortsatt under utvikling

På søndag er det tid for Xbox Games Showcase hvor Microsoft vil vise oss hva de har på lur fremover De fleste forventer å se Avowed, Indiana Jones and the Great Circle og den kommende Starfield-utvidelsen, og det har vært hyppige rykter om Gears 6 og Perfect Dark. I tillegg vil Fable sannsynligvis bli vist igjen.

Men hva så da? Et spill det har vært ekstremt stille om, er Rares kommende Everwild, som ble annonsert i 2019. I løpet av de siste fire årene har vi knapt fått noen livstegn i det hele tatt, annet enn rapporter om utviklingsutfordringer og mangel på en klar retning for prosjektet. Så vil vi se det?

Det er nok usannsynlig, og mange tror til og med at prosjektet kan ha blitt skrinlagt. Men det er tilsynelatende ikke tilfelle, og ifølge den vanligvis pålitelige redaktøren av Windows Central, Jez Corden, er spillet fortsatt på vei. Dette sier han i den nyeste episoden av Xbox Two-podcasten.

Vi tviler på at vi får se Everwild denne søndagen, men uansett om vi gjør det eller ikke trenger vi tilsynelatende ikke å bekymre oss for at vi aldri kommer til å spille det.