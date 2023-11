Everwild fortsatt er under utvikling

HQ

Det er nesten et år siden vi hørte noe offisielt om Rares neste spill, Everwild, som opprinnelig ble annonsert i 2019. Det har gått rykter om en urolig utvikling, og mange anser det nesten som en vandrehistorie på dette tidspunktet.

Men nå har vi fått et lite livstegn, for den britiske utvikleren Rare søker nå etter en videoprodusent som skal "hjelpe til med å lage løpende videoinnhold til Sea of Thieves samt Rares neste tittel, Everwild". Videoinnhold er vanligvis noe som legges til sent i produksjonen, men på dette tidspunktet er vi bare glade for å høre at Rare fortsatt jobber med Everwild og at det ser ut til å gå fremover.

Svært lite er kjent om Everwild, men det antas å være en slags eventyrsimulator, og ryktene sier at det ikke har noen kamper overhodet. VGC-redaktøren Andy Robinson sa tidligere i år at det i hvert fall blir litt Viva Piñata-aktig.

Vi tviler sterkt på at Everwild blir vist frem under The Game Awards neste måned, og en rimelig gjetning er at det tidligst slippes i 2025.