Man kan telle gode spill basert på filmer på én hånd, så jeg ble ikke overbegeistret da Evil Dead: The Game ble annonsert i desember. Heldigvis gjør kveldens gameplaytrailer meg litt mer optimistisk.

Som lovet fikk vi jo den første gameplaytraileren fra Evil Dead: The Game i Summer Game Fest-åpningen, og kort sagt ser det ut som et mer finpusset og komplekst Friday the 13th: The Game hvor vi enten spiller som vanlige folk i kamp mot udøde eller som en av slemmingene som ikke liker ting med puls.