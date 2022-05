HQ

Som forventet har Evil Dead: The Game generelt fått helt greie anmeldelser, noe som nok er en av grunnene til at spillet allerede har solgt over en halv million eksemplarer, så gjengen i GRTV er nysgjerrig på om spillet faktisk fortjener den suksessen. Derfor, og at de alltid liker samarbeidsfokuserte spill, har de bestemt seg for å streame Evil Dead: The Game i dagens GR Live-sending, så titt gjerne innom her, på Facebook, Youtube eller Twitch for å se en time med spinnvill moro fra klokken 16.