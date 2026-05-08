Evil Geniuses gjør en rekke Valorant rokeringer i spillerstallen ettersom resultatene "ikke har holdt forventet standard"

Hvis du har fulgt Valorant Champions Tour-handling i Amerika, vil du sannsynligvis være klar over at Evil Geniuses har en ganske dyster tid så langt, noe som er veldig overraskende med tanke på at laget ble kronet til verdensmestere tilbake i 2023.

Laget har ikke klart å vinne en kamp i Stage 1-gruppeelementet, noe som betyr at det har blitt slått ut og eliminert og ikke vil vises i den kommende sluttspillfasen av arrangementet. Dette fulgte også en Kickoff-prestasjon der den tapte de to første kampene, ble satt i Lower Bracket, klarte å overleve to kamper, før den ble eliminert lenge før de virkelig kjøttfulle delene av arrangementet.

Unødvendig å si, Evil Geniuses er ikke stolt av disse resultatene og har gjort endringer i vaktlisten når den ser ut til å redde sesongen. I et innlegg på sosiale medier blir vi fortalt av daglig leder Soham "valens" Chowdhury at "resultatene denne sesongen har falt under den standarden som forventes av denne organisasjonen" og dermed er følgende trekk gjort.



Anthony "okeanos" Nguyen og Corbin "C0M" Lee har blitt flyttet til inaktive posisjoner.



Cole "meco1e" Lewis har blitt degradert fra hovedtrener til en inaktiv trener.



Daniel "Faded" Hwang, Javan "zerona" Varela og Jake "Paincakes" Hass har sluttet seg til actionoppstillingen.



Tror du dette vil bidra til å forbedre Evil Geniuses 'resultater?