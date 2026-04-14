Evil Geniuses signerer Valorant Game Changers-listen

I et par år på begynnelsen av 2020-tallet var Evil Geniuses et av de større navnene som presenterte og støttet et Game Changers-lag i Valorant krets. Organisasjonen konkurrerte i kvinnedivisjonen, men bestemte seg snart for at det ikke viste seg å være en fruktbar investering, og derfor oppløste den vaktlisten i slutten av 2023 og har ikke siden kommet tilbake.

Eller rettere sagt, den hadde ikke... Nå har Evil Geniuses avslørt en retur til Game Changers, og signerer en ny vaktliste som vil konkurrere i den brasilianske divisjonen for esport. I henhold til spillerne som er signert og som vil representere Evil Geniuses, er de følgende.



"Allie"



Giulia "lissa" Lissa



Camila "sayuri" Obam



Nicolas "srN" Niederauer



Vitória "vii" Rabelo



Beatriz "Bebesita" Hornes som hovedtrener



João "jvsz" Vitor som assistenttrener



Evil Geniuses GC, som laget er kjent som, konkurrerer for øyeblikket i den brasilianske Stage 1 - Playoffs, som fortsatt pågår.