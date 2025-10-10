esports
Evo Frankrike 2025: Her er timeplanen for hver dag på kamparrangementet
Den europeiske versjonen av arrangementet går fra 10. til 12. oktober.
Evo France Evo France 2025 har offisielt begynt. Kampspillfestivalen er i gang i Nice, og siden den pågår fra 10. til 12. oktober, lurer du kanskje på hva som er i vente og når hvert arrangement skjer på hver dag. Hvis det høres ut som deg, sjekk ut handlingsplanen nedenfor.
10. oktober:
- Street Fighter 6 Pool Play - hele dagen
- Tekken 8 Pool Play - hele dagen
- Granblue Fantasy Versus: Rising Pool Play - 10:00-14:00 CEST
- Guilty Gear: Strive Pool Play - 14:00-20:00 CEST
- Fatal Fury: City of the Wolves Pool Play - hele dagen
- Hunter Hunter: Nein Impact Pool Play - 10:00-14:00 CEST
- Hunter Hunter: Nein Impact Topp 24 - 14:00-16:00 CEST
- Hunter Hunter: Nein Impact Nein Impact Final Pools - 16:00-17:00 CEST
- Hunter Hunter: Nein Impact Topp 24 - 17:00-21:00 CEST
11. oktober:
- Dragonball Fighter Z Topp 8 - kl. 11.00-15.00 CEST
- Street Fighter 6 Pool Play - kl. 10.00-18.00 CEST
- Street Fighter 6 Topp 24 - 18:00-21:00 CEST
- Tekken 8 Puljespill - kl. 10-18 CEST
- Tekken 8 Topp 24 - 18:00-21:00 CEST
- Guilty Gear: Strive Puljespill - 10:00-18:00 CEST
- Guilty Gear: Strive Topp 24 - 18:00-21:00 CEST
- Granblue Fantasy Versus: Rising Puljespill - 10:00-14:00 CEST
- Granblue Fantasy Versus: Rising Topp 24 - 14:00-17:00 CEST
- Granblue Fantasy Versus: Rising Topp 8 - 18:45-21:15 CEST
- Fatal Fury: City of the Wolves Topp 24 - 10:00-12:00 CEST
- Fatal Fury: City of the Wolves Topp 8 - 15:30-18:30 CEST
12. oktober:
- Guilty Gear: Strive Topp 8 - 10:00-13:30 CEST
- Tekken 8 Topp 8 - 13:45-17:45 CEST
- Street Fighter 6 Topp 8 - 18:00-20:00 CEST
Hvilken turnering gleder du deg mest til?