Evo kommer tilbake i 2025

HQ

Nå som Evo 2024 er over, og flere store kampspilturneringer er overstått, har turneringsarrangøren avslørt hva 2025 vil ha i vente for Evo-fansen. Dette vil omfatte tre arrangementer, to basert i USA og ett i Japan, alle mellom februar og august.

Det første vil være et Los Angeles-arrangement som inkluderer den innledende Evo Awards. Nøyaktig dato og sted for dette har ennå ikke blitt annonsert, men vi er blitt fortalt at det vil bli sponset av Qiddiya Gaming og vil bli avholdt i februar.

I mai drar vi til Tokyo for å delta på Evo Japan-arrangementet 9.-11. mai. Dette vil bli arrangert på Tokyo International Exhibition Center.

Til slutt kommer vi tilbake til det ikoniske Las Vegas-arrangementet, som nå er planlagt til 1.-3. august. Det er ikke lagt ut mer informasjon om dette arrangementet ennå heller, men med over et år til, er det god tid til å dele ytterligere informasjon.