Evo vender tilbake til Frankrike i oktober 2026

HQ

Den siste helgen ble Evo France avsluttet, et arrangement der mange av de største og mest talentfulle kampspillspillerne fra hele verden strømmet til Nice for å konkurrere i en rekke store turneringer. Siden det arrangementet er i bøkene, vet vi nå hva planene er for 2026, og det vil dreie seg om en retur til landet og til og med den samme byen.

Det er bekreftet at Evo France nok en gang vil finne sted, og det vil skje i Nice igjen rundt samme tid på året. De planlagte datoene er 9., 10. og 11. oktober, og for øyeblikket er dette den eneste informasjonen vi har om kampspillarrangementet.

Ser du frem til Evos retur til Frankrike, og hvilke spill håper du blir vist på festivalen i 2026?