Exodus avslører en ny utenomjordisk art og oppvåknede bjørner i nye trailere

HQ

ExodusDet nye sci-fi-rollespillet fra BioWare-veteranene og de talentfulle folkene hos Archetype Entertainment har kanskje ikke en utgivelsesdato ennå, men vi får stadig mer informasjon via nye trailere. Nylig fikk vi en titt på Mara-Yama, og nå har vi fått en introduksjon til et annet romvesen, samt en art du sannsynligvis vil kjenne igjen.

Begge disse trailerne har selvfølgelig Matthew McConaugheys smidige stemme som forteller, og gir oss detaljer om Awakened Bears og Arkavir. Førstnevnte er ... vel, bjørner, men de har blitt brakt ut i verdensrommet for å hjelpe menneskene etter at de forlot jorden. Først hadde de en rolle som sanitetspersonell, der de utholdt tøffe omgivelser for å bringe forsyninger til lokalsamfunn.

Etter århundrer med evolusjon har de imidlertid blitt smartere og har blitt presset til å leve et mer militaristisk liv. Arkavirene er en utenomjordisk arbeiderart som ble skapt av de allmektige himmelske. De har blitt overlatt til å arbeide under utrolig tøffe forhold, uten noen form for støtte fra sine skapere.

HQ