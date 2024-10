Matthew McConaughey forbereder oss på møtet med Mara-Yama i ny Exodus-trailer

HQ

Det er årets uhyggeligste årstid, og det betyr at det ikke finnes noe bedre tidspunkt enn nå for å begi seg ut i stjernene og møte de grusomhetene som lurer ute i mørket. Det er nettopp dette vi må møte og overvinne i fremtiden når Archetype Entertainments Exodus har premiere.

Vi ble først introdusert for spillet på The Game Awards i 2023, hvor vi fikk se en trailer som avslørte skuespilleren Matthew McConaugheys engasjement som en karakter spillerne tilsynelatende vil møte. Nå har vi fått en ny skummel trailer som nok en gang erter McConaugheys rolle i Exodus, en rolle som er delvis forteller, delvis reisende, delvis overlevende, delvis outsider, de nøyaktige detaljene er uklare. Det vi vet med sikkerhet, er at denne karakteren heter C.C. Orlev, og at han enten forsøker å advare menneskeheten mot en dødelig Celestial utenomjordisk fraksjon kjent som Mara-Yama ... eller kanskje han prøver å legge en felle for oss på deres vegne ...? Ta en titt på traileren nedenfor for å avgjøre det selv.

Når det gjelder historien som Exodus vil se etter å fortelle, legger den offisielle synopsis til, "menneskeheten, etter å ha flyktet fra en døende jord, har funnet et nytt hjem i en fiendtlig galakse - her er vi underdogs som kjemper for vår overlevelse. Spillerne går inn i rollen som The Traveler, menneskehetens siste håp. Jobben din er å reise til fjerne stjerner på jakt etter å stjele utenomjordiske våpen og teknologi fra universets mektigste fiende: Celestials. Det er imidlertid en hake - tidsdilatasjon. Dagene for de reisende på interstellare oppdrag er tiår hjemme. De ofrene spillerne gjør for å beskytte sine kjære, vil påvirke hele sivilisasjonen deres i generasjoner fremover. Når spillerne vender hjem, må de ta konsekvensene av valgene sine og finne ut hvor mye de er villige til å ofre."

Vi har fortsatt ingen fast dato å se frem til for Exodus, men vi blir fortalt at Archetype har "enda større planer for 2025", så kanskje følg med for å få vite mer på nyåret.