Exodus skal vise ny trailer på The Game Awards

Vi har forberedt oss på Exodus' storslåtte romreise i årevis. En reise der tiden er en annen variabel blant karakterene, og der den virkelige relativitetsvitenskapen vil være svært tilstedeværende.

Prosjektet har kommet snikende en stund, men nå har Certain Affinity nyheter til oss. Den offisielle kontoen har lagt ut at vi får se en ny Exodus -trailer på The Game Awards-gallaen natt til den 12. desember. Vi har ingen detaljer om hva den vil inneholde eller om den vil gi oss en lanseringsdato, selv om det godt kan bety at spillet er i ferd med å fullføre forberedelsene til å ta av i 2026.

Er du spent på flere nyheter om Exodus?