Exoprimal får åpen beta neste uke og er inkludert i Xbox Game Pass

Overraskelsen ble dessverre avslørt før planlagt, men nå er det i alle fall offisielt at Exoprimal lanseres 14. juli. Men dette var ikke den eneste nyheten Capcom hadde å tilby under Capcom Spotlight-sendingen som ble avsluttet for noen timer siden, da det viser seg at en mulighet til å teste spillet kommer langt raskere enn forventet:

"Exoprimal Open Beta Test (OBT) finner sted neste uke. Krigsspillene går klokken 04 fredag den 17. mars til klokken 02 mandag 20. mars på alle plattformer. OBT vil inneholde matchmaking på tvers av plattformer slik at Exofighter-lag kan konkurrere mot rivaliserende enheter på andre systemer. Spillere vil også ha muligheten til å prøve alle 10 Exosuits, inkludert de to som ble avduket i dag. Som en spesiell bonus vil alle OBT-deltakere kvalifisere seg til å motta en Aibius Medal Charm for å fiffe opp Exosuit-ene sine i spillet."

Og det blir enda bedre, for traileren avslører også at Exoprimal lanseres rett på Xbox Game Pass.

Vil du ta sjansen på å jakte dinosaurer neste uke?