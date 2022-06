Exoprimal oppsummerer alt du må vite i gameplaytrailer

HQ

Tusenvis av spillere håpet av Capcom avduket en remake av Dino Crisis da Exoprimal ble vist frem i mars, men det viste seg altså å være et helt nytt spill hvor man slakter tusenvis av dinosaurer med exo-drakter. Et såpass enkelt konsept at vi ikke fikk særlig mer informasjon enn det da, men nå er det tid for en skikkelig oppklaring.

Exoprimal fikk en god del av kveldens Capcom Showcase for å gi oss en trailer som viser og forklarer mer om det grunnleggende gameplay, noen av draktene vi kan velge blant, et utvalg moduser som finnes mens en imponerende mengde dinosaurer fyller skjermen.

Om dette gir mersmak er det greit å nevne at PC-spillere kan melde seg på en lukket nettverkstest som vil foregå en gang i juli.