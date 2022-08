Ezra Miller ber om unnskyldning og hjelp for å redde The Flash

HQ

På fredag delte jeg ryktet om at Warner Bros. Discovery hadde tre ulike planer for fremtiden til The Flash basert på hva Ezra Miller kom til å gjøre, og nå får vi se om dette stemte.

I en melding til Variety forteller en representant for Ezra Miller at skuespilleren angrer på hva som har blitt sagt og gjort, og nå søker hjelp:

"Etter å nylig ha gått gjennom en tid med intens krise forstår jeg nå at jeg lider av komplekse mentale helseproblemer, og har begynt pågående behandling. Jeg vil beklage ovenfor alle jeg har skremt eller opprørt med mine tidligere handlinger. Jeg er fast bestemt på å gjøre den nødvendige jobben for å komme tilbake til et sunt, trygt og produktivt stadie av livet mitt."

Om ryktene stemmer betyr dette at vi mest sannsynlig får se Miller mer fremover siden skuespilleren med denne unnskyldning får lov til å hjelpe til med markedsføringen av The Flash.