Rykte: The Flash kanselleres om Ezra Miller ikke ber om unnskyldning

Du har nok sett noen lignende varianter av denne overskriften de siste månedene siden Ezra Miller stadig sier og gjør dumme ting, men nå virker det som om Warner Bros. Discovery i alle fall har slagplanene klare.

Dette siden The Hollywood Reporter sine vanligvis veldig pålitelige kilder hevder selskapet nå har bestemt seg for tre forskjellige avgjørelser for The Flash basert på hva som skjer i nærmeste fremtid. Den mest positive er at The Flash kommer på kino og Ezra Miller får lov til å markedsføre filmen til en viss grad om han søker profesjonell hjelp og forklarer den siste tidens oppførsel i et omfattende intervju.

Det andre scenarioet er at Miller ikke vil ha noe med markedsføringen å gjøre og lanseringen av The Flash fortsatt er usikker om skuespilleren faktisk ikke søker hjelp eller forklarer hendelsene. Da kommer det ikke som et sjokk at dette også fører til at Miller ikke får være den lynraske superhelten igjen.

Til slutt har det folk har snakket mest om, nemlig at The Flash kanselleres helt og aldri vises offentlig om Miller fortsetter i det dårlige sporet eller blir enda verre.

Dermed høres det ut som om The Flash-filmen og figurens fremtid avgjøres de neste ukene og månedene basert på hva Ezra Miller finner på.