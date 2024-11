F0rest vender tilbake til Ninjas in Pyjamas

HQ

Ninjas in Pyjamas Ninjas in Pyjamas har sett på å styrke sine rekker ved å hente tilbake en av sine legender og et av de største veterannavnene i konkurrerende Counter-Strike. Patrik "f0rest" Lindberg har vendt tilbake til den svenske organisasjonen, om enn i en annen rolle enn å være en del av det aktive laget.

F0rest vender tilbake til NIP for å tjene som merkevareambassadør og innholdsskaper. I en artikkel blir vi fortalt at han vil se etter å bringe fansen nærmere spillet, alt mens han regelmessig streamer på Twitch og deltar i FACEIT-turneringer der fans kan konkurrere sammen med eller mot ham.

NIPs administrerende direktør Hicham Chahine uttalte om å bringe f0rest tilbake: "Det er en glede å ønske et av de mest gjenkjennelige ansiktene i vår organisasjons historie velkommen tilbake. Patriks innflytelse og engasjement for NIP gjorde det enkelt for ham å komme tilbake, og vi ser frem til dette nye kapittelet."