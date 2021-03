Forza Horizon 4 er nå også tilgjengelig på Steam, og det er noe Playground Games synes er verdt å feire. Derfor meddeler de nå via Twitter at alle som logger inn i...

Om du liker høye hastigheter, uforsiktig kjøring og fargerike brølende kjøretøy er kanskje Hot Wheels Legends Car Pack til Forza Horizon 4 noe for deg. Den ble sluppet i...

En av de beste utvidelsene til Forza Horizon 3 var Hot Wheels. Derfor er det kanskje ikke så rart at det overføres til også Forza Horion 4. Playground Games har nemlig...

Last ned Cyberpunk 2077-bilen gratis i Forza Horizon 4

den 13 desember 2020 klokken 12:12 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Playground Games jobber for øyeblikket med Fable, og vi går også ut i fra at de er i gang med utviklingen av Forza Horizon 5. Dette betyr likevel ikke at de har glemt...