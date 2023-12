Få en gratis Vault 33-drakt i Fallout Shelter

HQ

Fallout Shelter ble lansert i 2015 og ble umiddelbart svært populært. Her får du drive ditt eget tilfluktsrom, med alle de utfordringene det innebærer, og spillet er tilgjengelig for de fleste aktuelle formater; PC, PlayStation, Switch, Xbox og smarttelefoner.

Ettersom Amazons Fallout-serie endelig har fått en lanseringsdato (12. april), hvor vi får møte Ella Purnell som Lucy, en hvelvboer fra Vault 33 - er det nå lagt til en ny kosmetisk drakt på Fallout Shelter. Alt du trenger å gjøre er å spille den nyeste versjonen av spillet i løpet av denne uken, så får du en gratis Vault 33-drakt som du absolutt bør overleve med stil.

Vi er også lovet "more to come", så det ser ut til at det vil bli lagt til mer i spillet i fremtiden også.