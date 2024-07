Få en innføring i Flintlock: The Siege of Dawn's fortelling i en ny trailer

HQ

Flintlock: The Siege of Dawn Flintlock: The Siege Dawn kommer til konsoller og PC neste uke, men i forkant av lanseringen den 18. juli har vi fått en trailer som gir oss et innblikk i spillets historie.

Flintlocks verden var en gang ganske stabil, etter lyden av ting, til gudene bestemte seg for å låse opp porten som holdt alle de døde trygt utenfor rekkevidde for de levende. Nå har alt gått til helvete. Takk, guder.

Det er opp til deg og din gudevenn Enki å nedkjempe gudene og befri Kians verden helt fra dem. Hvor den reisen vil ta oss, er ukjent, men spillet ser ut til å bli et actionfylt Soulslike.