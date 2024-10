Få en smak av ødemarken ved å spille et av de mest populære Fallout-spillene gratis den neste uken

HQ

Senere i dag vil Bethesda være vertskap for en Fallout Day Broadcast der de vil vise hva fremtiden vil holde i en viss grad for sin enormt populære Fallout 76. Med den strømmen som kommer stadig nærmere, har Bethesda nå bestemt seg for å åpne dørene til Appalchia og tillate hvem som helst å dykke inn i spillet, uten begrensninger, den neste uken.

Fra og med i går, 22. oktober, og frem til 29. oktober kan du laste ned og spille Fallout 76 gratis. Dette gjelder for de som bruker Xbox, PlayStation og Steam, og siden de nøyaktige detaljene om gratisuken ikke er bekreftet, er det uklart om du også får tilgang til de siste utvidelsene eller bare grunnspillet.

Uansett, med et Halloween-arrangement aktivt og mange oppdrag å gjennomføre i denne slående delen av Wasteland, er det ingen bedre tid å gi Fallout 76 en sjanse.