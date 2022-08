Få historiedelen av Call of Duty: Modern Warfare II en uke før alle andre

HQ

Activision er uten tvil ett av selskapene som prøver hardest å få oss til å forhåndsbestille spill ved å tilby ekstra goder, så det overrasker ikke at Call of Duty: Modern Warfare II stadig får flere.

Vi visste jo allerede at man får tidlig tilgang til Call of Duty: Modern Warfare II sin beta i september, men nå avslører utviklerne i Infinity Ward at de som forhåndsbestiller spillet digitalt også får historiemodusen allerede den 20. oktober, altså over en uke før alle andre. Samtidig har vi fått en ny trailer som viser korte glimt av noe av det som venter i historien.