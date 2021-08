Få Mortal Shell sin kule The Virtuous Cycle-utvidelse gratis

HQ

Med tanke på hvor mange spill som tar mye inspirasjon fra Dark Souls og gjengen i disse dager er det vanskelig å skille seg ut, men Cold Symmetry gjorde slettes ikke en dårlig jobb med Mortal Shell. Siden lansering har de i tillegg forbedret spillet på en rekke måter, og etter litt ekstra venting er det endelig tid for en meget spennende utvidelse også. Da er det ekstra gledelig at man i tillegg kan få den gratis ved å være litt rask.

For dagens trailer minner oss ikke bare på at Mortal Shell: The Virtuous Cycle slippes på onsdag, men avslører at du faktisk vil få utvidelsen gratis ved å laste den ned før 23. august. Dermed vil du altså kunne få den nye roguelike-aktige modusen, et nytt Shell og våpen, over 125 nye ferdigheter og litt småtteri uten å betale en krone så lenge du griper muligheten de fem første dagene.