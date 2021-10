Få PC Building Simulator gratis på PC

HQ

Siden Epic Games er snille nok til å avsløre hvilke spill selskapet skal gi bort gratis en uke i forveien visste vi allerede at det blir mulig å øve seg på å bygge en skikkelig spill-PC uten å betale en krone på Epic Games Store fra klokken 17 i dag, og nå vet vi at Halloween-markeringen vil starte neste uke.

Akkurat nå kan du altså skaffe deg PC Building Simulator gratis på Epic Games Store så lenge det gjøres før klokken 17 neste torsdag. Deretter er det Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse og Epic Pack-utgaven av Paladins: Champions of the Realm som kan bli dine uten å betale en krone.