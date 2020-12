Få Starlink: Battle for Atlas gratis av Ubisoft

Du ser på Annonser

Jeg skrev i går at Ubisoft er i gang med sitt jule-event kalt "Ubisoft's Happy Holidays" hvor de byr på gratis spill og spillinnhold hver dag de kommende dagene. Det blir kanskje litt overflødig å skrive om dette igjen, men i dag gir de bort et spill som er såpass undervurdert at jeg bare må.

De gir nemlig bort Starlink: Battle for Atlas Digital Edition til PC. Det eneste du trenger for å få spillet er Ubisoft Connect-konto, som selvfølgelig er gratis.

"I Starlink: Battle for Atlas™ er du med i en gruppe med heltemodige stjernepiloter hvis mål er å befri Atlas-solsystemet fra Grax og Forgotten Legion."

Du kan sikre deg spillet her frem til klokken 14 i dag.