Som følge av den litt overraskende suksessen til Life is Strange var det forhåpninger til at Dontnod ville nå nye høyder med Vampyr, men på grunn av både sterk...

Vampyr blir bedre på PS5 og Xbox Series

den 24 oktober 2021 klokken 17:32 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Franske Dontnod er best kjent som skaperen av Life is Strange-serien, men studioet står også bak blant annet Remember Me og Vampyr. Sistnevnte kom i 2018 og er et...