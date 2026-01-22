Fable blir sett på som en "ny begynnelse" for serien: Alle de viktigste detaljene fra Developer_Direct

HQ

Vel, det skjedde. Playground stjal absolutt showet på Developer_Direct ved å vise frem ikke bare Forza Horizon 6, men også Fable. Når vi snakker om sistnevnte tittel, nå som sendingen er avsluttet, kan vi plukke fra hverandre alle detaljene og informasjonsbitene som ble presentert under utstillingsvinduet.

For det første vil Fable debutere på PC, Xbox Series X / S og PS5 en gang i løpet av høsten. Ingen fast dato ble gitt, så det kan bekymre noen der ute, men det er satt til å lanseres senere i år slik det ser ut.

Utover dette, hvor sitter dette spillet i den bredere Fable -fortellingen? Vi blir fortalt i en Xbox Wire-artikkel at det blir sett på som en "ny begynnelse" for serien, en omstart siden den siste trilogien med spill kom ut for to konsollgenerasjoner siden. Så ikke forvent at dette skal være i samsvar med den samme tidslinjen eller tidligere hendelser, fordi dette spillet er sin egen greie.

Når dette er sagt, blir vi fortalt at Fable bygges for både veteranfans av serien og nykommere. Dette betyr imidlertid ikke at det vil miste essensen av serien, da det vil se ut til å tilby en eventyrverden med den karakteristiske britiske humoren. Som Playground uttrykker det: "Du kan ikke nevne Fable uten å nevne at den er typisk britisk. Det er en klisjé, men det er på en måte sant. Og jeg tror ikke det bare er fordi Albion åpenbart er middelalderens England gjennom en linse, og det er ikke bare fordi skuespillerne har britisk aksent."

Historien følger karakteren din når du innser at du er en helt som barn, før et tidshopp gjør at spillet utforsker livet ditt som voksen. I hovedhistorien blir bestemoren din og alle innbyggerne i landsbyen din forvandlet til stein av en mektig fremmed, noe som fører til at du må utforske den store verden og finne ut hva som egentlig skjedde. Denne veien tar deg naturligvis til Bowerstone og Heroes' Guild i byen, men det viktigste er at du egentlig ikke trenger å dra noe sted spillet forteller deg, ettersom vi blir fortalt at Fable har et fritt utforskbart kart fra starten av. Det er uklart hvordan dette vil fungere fra et progresjonssynspunkt, da Playground nevnte at de ville snakke mer om det på et senere tidspunkt.

HQ

Kamp på den annen side ser ut til å være ganske lik moderne action-RPG, med spillere som kan bruke en rekke våpen, rekkeviddeverktøy og magi til deres fordel. Du kan forme karakteren din til den fighteren du vil at de skal være, noe som betyr at hvis du liker å slynge magi, er det ingenting som hindrer deg i å bli en mester trollmann. Det er også mulig å utkjempe nye kamper, noe som betyr at fiender også kan drepe sine allierte ved et uhell.

Ser vi på en nøkkelfaktor i moralsystemet, vil dette være litt annerledes enn det eldre fans kanskje kjenner til, da det ikke er noe godt eller dårlig, per se. Folk har bare meninger om karakteren din, enten du er for rik og snobbete, grusom og voldelig, omsorgsfull og snill. Det du gjør i verden, og det folk ser, former denne moralen, så når du til slutt sparker en kylling, er det ikke sikkert at lokalbefolkningen blir begeistret... Og det vil være mange NPC-er som kan følge med på handlingene dine, ettersom verden er bebodd av over 1 000 karakterer som lever og gjør det de skal på unike måter. Og for å holde oss til NPC-temaet, vil du kunne bli kjæreste og stifte familie med NPC-er, og til og med kjøpe og oppgradere ditt eget hjem slik at de kan bo der, med det forbehold at husprisene kan svinge avhengig av hva du gjør i spillet. Noen av karakterene har til og med stemmer fra britiske komikere, og Playground lener seg mer mot humorelementet ved å av og til tilby et mockumentary-lignende oppsett for noen av nøkkelpersonene.

Så det er unødvendig å si at Fable ser ut til å være et veldig ambisiøst spill. For mer om prosjektet, kan du se en haug med bilder av det etterlengtede RPG nedenfor.