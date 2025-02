Xbox utsetter Fable til 2026

HQ

2025 hadde knapt startet da ryktene om at Xbox internt hadde utsatt et av sine store spill til 2026 begynte å gå. Nå vet vi at den mest populære teorien var den rette.

En spesiell episode av Official Xbox Podcast er lagt ut. Den er et interessant intervju med Craig Duncan, sjefen for Xbox Game Studios, og han bekrefter at Playground Games' Fable har blitt forsinket fra 2025 til en gang i 2026.

Han sier at studioet bare trenger mer tid til å sørge for at Fable lever opp til studioets fantastiske rykte, ettersom de tar sikte på å levere samme kvalitetsnivå - både når det gjelder grafikk og gameplay - som Forza Horizon-spillene. Jeg er villig til å tro på PR-snakket hans når videoversjonen også inneholder noen sekunder med nye klipp fra Fable, og det fortsetter å se ganske pent og ambisiøst ut.