Fable og South of Midnight kommer i 2025, men ikke på PS5

HQ

Microsoft har allerede lansert en rekke titler på PlayStation, og det ryktes at flere er på vei gjennom et internt initiativ kalt "Latitude". Men hvilke? Vel, det ser fortsatt ut til å være en vurdering av den enkelte tittel, og det er noen store kommende spill som definitivt ikke kommer til Sonys plattform.

The Verge har publisert en flott rapport om Microsofts planer, og bekrefter at vi får se både Fable og South of Midnight søndag kveld via Xbox Games Showcase. Ikke bare det, The Verge hevder også at begge titlene sikter mot en lansering i 2025.

Men det er ikke alt, for de sier også at ingen av disse to titlene engang blir vurdert for PlayStation 5, at det ikke en gang er på bordet. Det samme gjelder Gears 6, som er satt til å forbli eksklusivt for Xbox (og PC).

Vi forventer at alt dette blir bekreftet på søndag.