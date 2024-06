Fable ser fantastisk ut i fem nye skjermbilder

HQ

Under Xbox Games Showcase for litt over en uke siden fikk vi endelig en bedre titt på Fable og også litt mer konkret informasjon om eventyret som nok en gang vil la oss oppleve fantasiverdenen Albion.

Noe den siste traileren gjorde veldig tydelig var at den elskede og typisk britiske humoren fra spillserien er bevart, og det er også tydelig at Playground Games (Forza Horizon-serien) virkelig vil levere noe ekstra fra et grafisk synspunkt.

Nå har Xbox Store blitt oppdatert med nye skjermbilder fra spillet (takk Klobrille), som du kan ta en titt på nedenfor. Fable slippes i 2025 til både PC og Xbox Series S/X, og det vil selvfølgelig være inkludert i Game Pass.