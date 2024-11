Fable sine kamper har mye DNA fra The Witcher 3, og vi kan få se det i løpet av de kommende ukene

HQ

Vi har snakket om Playgroung Games' neste Fable i mange år. Etter hvert, og etter å ha gjennomgått mange endringer i utviklingsteamet og den narrative tonen, nærmer spillet seg det offisielle lanseringsvinduet i 2025, og det ser ut til at vi kan få en ny sniktitt på det veldig snart, denne gangen med mer gameplay.

Dette kan hentes fra Jez Cordens opptreden på The Xbox Two-podcasten, hvor han hevder å ha sett en alfaversjon av spillet i gang. Den kjente Windows Central-journalisten sier at spillet ser "helt fantastisk" ut selv i denne tidlige versjonen, og at han aner mye DNA fra CD Projekt Reds The Witcher 3:Wild Hunt i kampstilen. Han bekrefter også at vi vil kunne velge mellom en mannlig eller kvinnelig hovedperson i eventyret.

Til slutt hevder han å ha mottatt det samme gameplay-klippet fra flere kilder, noe som kan bety at en offisiell presentasjon med disse opptakene snart er på trappene. Game Awards virker som det mest fornuftige alternativet.

Ser du frem til neste Fable?