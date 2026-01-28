Fable-utvikleren er ikke så bekymret for å lansere i nærheten av GTA 6

HQ

Vi vet ikke nøyaktig når Fable vil bli utgitt, men forrige ukes Xbox Developer Direct bekreftet at det vil skje en gang i høst. Et annet ganske populært spill som heter Grand Theft Auto VI kommer også ut i høst, den 19. november, og man skulle tro at de vil unngå å være for nær den utgivelsesdatoen nærmest alle (pluss deres familie og venner) forventes å kjøpe det, noe som betyr mindre penger og tid til andre prosjekter.

Den britiske utvikleren Playground Games er imidlertid ikke altfor bekymret for dette. I et intervju med GamesRadar uttaler studiosjef Craig Duncan at det alltid er faktorer å ta hensyn til, og at han rett og slett ønsker å levere en best mulig tittel med Fable:

"Jeg mener, det er mer at de kommer til å gjøre det de kommer til å gjøre. Min jobb er å gjøre det vi bør gjøre for å få det beste ut av spillene våre. Så ja, vi er ikke... det er alltid andre spill, og det er alltid andre ting vi må ta hensyn til."

Han er imidlertid ikke helt likegyldig, og innrømmer at det ville være ideelt hvis Microsofts mange spill (i tillegg til Fable, vil 2026 se utgivelsen av Forza Horizon 5, Gears of War: E-Day og Halo: Campaign Evolved, blant andre) og konkurrentene kunne få litt tid til å puste:

"Jeg tror at vi ideelt sett ønsker å plassere ting ut og sørge for at spillene har sitt eget, som vi liker å kalle det, oksygen i disse øyeblikkene. Det er bare veldig travelt. Vår egen utgivelsesplan er én ting, men så har du alle andres utgivelsesplan samtidig."

Hva tror du, hvor nær Grand Theft Auto VI vil Xbox Game Studios våge å plassere Fable, og hvor mye vil det påvirke salget?