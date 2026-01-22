Fable vil lanseres høsten 2026

HQ

Vi håpet på en mer solid dato, men i det minste har vi et vindu nå, og mye mer gameplay å se gjennom også. Xbox visste at vi alle var begeistret for Fable, og holdt utstillingsvinduet til sist på kveldens Developer Direct.

Helt på slutten av det showet avslørte Playground Games endelig lanseringsvinduet for Fable, som har blitt innsnevret fra 2026 til ... Høsten 2026. Det setter det forhåpentligvis i regionen september til november, men egentlig er det lite sannsynlig at vi vet mer før senere på året. Det vi så av spillet var ganske betydelig, med kamp, interaksjoner med NPC-er og noen gode gamle kyllingspark.

Med Forza Horizon 6 og Fable som lanseres i år, er det et travelt 2026 for Playground Games. Her håper vi at vi kan få begge disse spillene til å treffe lanseringsdatoen.