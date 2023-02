Fable-forfatter sier hun "ikke kan vente" med å vise fansen hva de har jobbet med

HQ

Til tross for at det ble avslørt i 2020 har det ikke vært mange nyheter om det neste Fable-spillet, og vi venter fortsatt på at Playground Games skal vise oss mer enn en kort teaser-trailer.

Nå har hovedforfatteren for Fable, Anna Megill, twitret i feiringen av hennes toårsjubileum hos Playground, og hun skriver at hun "ikke kan vente med å vise dere alle de fantastiske tingene vi har laget."

Betyr dette at vi bør forvente en Fable-avsløring når som helst snart? Sannsynligvis ikke, da det virker mer som Megill ser ut til å bare minne oss om at det jobbes med spillet, men det er oppmuntrende at vi får meldinger som dette.

Det har vært noen forventninger om en avsløring på et tidspunkt i år, og tidligere nyheter om Fable hevdet at det er i spillbar tilstand, så det ser ut til at det er mye mer håp for spillet enn det har vært tidligere år.

Gleder du deg til Fable?