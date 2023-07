Fables hovedforfatter forlater Playground Games.

HQ

Et viktig medlem av Fable utviklingsteamet har kunngjort at de har til hensikt å forlate Playground Games. Som det fremgår av en tweet, forlater Anna Megill den britiske utvikleren neste måned i jakten på "nye utfordringer".

I avgangstweeten står det: "Venner, jeg har nyheter. I august forlater jeg min rolle som Narrative Lead på Fable. Jeg har hatt flere fantastiske år i eventyrhytta mi, men tiden føles riktig for nye utfordringer.

"Arbeidet med Fable var en drøm som gikk i oppfyllelse for meg, og det er tungt å legge det bak meg. Men Playground har satt sammen et heroisk talentfullt team, så jeg vet at det er i gode hender. Jeg gleder meg til fortsettelsen".

Megill har kort snakket om hva hun skal gjøre videre, og kunngjort at etter en pause "er jeg klar for et nytt prosjekt i oktober".

