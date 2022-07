Facebook tapte over 27 milliarder kroner på VR-satsinger forrige kvartal

HQ

Selv om virtual reality har klart å spre seg til en viss grad, er det vanskelig å kalle det utbredt og det er svært få store spill laget spesielt for teknologien. Et veldig tydelig tegn på at det sliter litt kommer fra Meta (Facebooks moderselskap), som nettopp har levert sin kvartalsrapport for perioden april - juni.

En av tingene de fremhevet var et helt enormt tap for virtual reality. Som CNBC kan fortelle, tapte Meta hele 2,8 milliarder dollar (over 27 milliarder kroner) på Reality Labs, som er deres avdeling for virtual reality-relaterte produkter. Dette inkluderer også forskning på augmented reality og det såkalte metaverse. Det siste er vanskelig å beskrive og få ser ut til å virkelig være interessert i det, men mange store teknologiselskaper ser ut til å være overbevist om at det er fremtiden.

Tidligere denne uken rapporterte vi at Meta øker prisen på Quest 2-headsettet med 100 dollar neste måned, noe som sikkert er et resultat av disse enorme tapene.