Meta Quest 2 blir mye dyrere i august

Tidligere i dag ga Sony oss litt mer informasjon om hvor mer brukervennlig PlayStation VR2 blir, noe som forhåpentligvis gjør slik at enda flere både kan og vil kjøpe det. Derfor er det spesielt å se at en konkurrent på en måte gjør det omvendte snart.

Oculus annonserer at den veiledende prisen for en Meta Quest 2 will øke med 100 dollar i august, noe som betyr at 126GB-utgaven vil koste 399.99 dollar mens 256GB-en skal gå for 499.99 dollar. Som et lite plaster på såret vil alle som kjøper et headset før den 31. desember få med glimrende Beat Saber uten å betale en ekstra krone.

Det er flere grunner til prisøkningen. Selskapet ønsker stadig å videreutvikle virtual reality-teknologien, noe som ville vært meget vanskelig nå som det koster enda mer å produsere headsetene på grunn av komponentmangel og mer. Derfor er det bare å gripe muligheten til å skaffe deg det ganske gode headsetet for en "billig" penge de neste dagene.