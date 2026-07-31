Fair Play Labs har utviklet SpeedRunners 2: King of Speedfor å være en naturlig videreutvikling

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I går kveld offentliggjorde utvikleren Fair Play Labs endelig den offisielle lanseringsdatoen for SpeedRunners 2: King of Speed, og oppfølgeren til det flerspillerbaserte plattformspillet kommer til PC, PS5, Xbox Series X/S og Nintendo Switch 2 den 3. september. Da denne nyheten ble kjent, publiserte vi også et intervju med utviklerteamet, der vi fikk vite litt mer om prosjektet.

Blant annet spurte vi om Fair Play Labs’ prosess for å bevare den elskede SpeedRunners-formelen, men også for å forbedre og videreutvikle der det var nødvendig. I denne sammenheng fortalte produsent Brandon Briceño Alfaro oss «spillerfellesskapet var avgjørende for hvordan vi identifiserte hvilke funksjoner vi skulle beholde i spillet og hvilke som måtte forbedres».

Med utgangspunkt i dette forklarte Alfaro «det er disse fansene som har gjort SpeedRunners til et så flott spill, og deres mening betyr virkelig mye for oss.» Når det gjelder hva dette betyr for SpeedRunners 2 og hvordan Fair Play Labs har utformet spillet, fikk vi følgende informasjon.

«Ting som bevegelsesmekanikk, måten power-ups fungerer på, hvordan du bygger opp og opprettholder fart – folk har brukt utallige timer på å perfeksjonere disse ferdighetene i originalen, og vi ønsker at SR2 skal være en naturlig videreutvikling av det, slik at du kan ta med deg ferdighetene du har tilegnet deg gjennom årene og fortsette å ha det gøy og utvikle deg som konkurransespiller.»

Nå som lanseringsdatoen nærmer seg, kan du se lanseringstraileren for « SpeedRunners 2: King of Speed nedenfor.