Fairgames har ikke blitt kansellert, til tross for rapporter

Ikke bekymre dere, alle dere tre som ser frem til Fairgames (Fairgame$ hvis du føler deg fancy), ettersom spillet ikke har blitt kansellert. Spøk til side, det var mange som hevet øyenbrynene i helgen da det så ut til at den kommende live-service-tittelen hadde blitt kansellert.

Bransjeanalytiker Michael Pachter hevdet så mye, men denne påstanden stammet bare fra sjefen for Haven Studios, Fairgames' utvikler, avgang. "Jeg sa feil. Sa at Jade [Redmond] fikk sparken, og antok at det ble kansellert, " sa Pachter, etter å ha avklart med Destin Legarie. "Jeg har ingen informasjon om spillet i det hele tatt. Du må gjerne sitere dette, jeg vet virkelig ikke."

Vi vet at Sony har sett på live-tjenestesatsingen med fornyet fokus etter Concord-floppen, men det er fortsatt planer om å bringe flere flerspillerspill til skjermene våre i nær fremtid. Fairgames og Marathon er to nye forsøk på å gjøre det stort, men det er en lang vei igjen før folk vil glemme Concord-situasjonen.