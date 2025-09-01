Fairgames spilldirektør forlater Haven Studios i det stille

HQ

Sonys aggressive fokus på live-titler fortsetter å vakle. Etter Concord-kollapsen og pinlighetene rundt Marathon er oppmerksomheten nå rettet mot Haven Studios og deres prosjekt Fairgames. Spillet som en gang ble omtalt som selskapets neste store utstillingsvindu, har nå fått et nytt slag.

Ifølge rapporter har spillets regissør Daniel Drapeau forlatt prosjektet og i stedet sluttet seg til WB Games. Avgangen skjedde angivelig stille for to måneder siden, og kommer kort tid etter at Havens egen administrerende direktør Jade Raymond trakk seg - noe som førte til ytterligere ustabilitet i studioet.

Samtidig har ryktene om at Fairgames blir kansellert svirret rundt i bransjen, selv om Sony har benektet dem i offisielle uttalelser. Likevel er problemene vanskelige å ignorere. Interne tester av en tidlig pre-alfa-versjon skal ha gått dårlig, og testerne beskrev opplevelsen som generisk og uten en klar identitet.

Slik det ser ut nå, forventes Fairgames å lanseres neste år - men med en så turbulent utvikling gjenstår det å se om det utgivelsesvinduet kan holde.