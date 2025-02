Fairgames utsatt til neste år: Sony revurderer etter Concords fiasko

HQ

Ifølge rapporter fra Jeff Grubb på Giant Bomb, har Sony bestemt seg for å utsette og revurdere Jade Raymonds kommende spill, Fairgame$. Det er en av de siste gjenværende restene av Sonys 2022-push for live-service-spill, som en gang ble spioneringen som fremtiden for spill. Men etter en av de mest kostbare fiaskoene i spillhistorien og noen omrokkeringer i ledelsen, ser det nå ut til at Sony kan revurdere sin tilnærming. Selv om det ikke er gitt noen offisiell grunn til forsinkelsen, har det oppstått spekulasjoner - delvis på grunn av den begrensede informasjonen som har blitt delt om spillet så langt.

Jade Raymond, som tidligere jobbet hos Ubisoft og ble kjent for sitt arbeid med Assassin's Creed-serien, har møtt hindringer i sine tidligere prosjekter. Etter at hun forlot Ubisoft, jobbet hun på EAs kansellerte Star Wars-spill Ragtag og var involvert i Googles nå nedlagte Stadia-plattform. Kort tid etter grunnla hun Haven og inngikk et samarbeid med Sony for å utvikle Fairgame$.

Hva tror du denne forsinkelsen kan bety? Ville det kanskje være bedre for Sony å bare legge Fairgame$ helt på hylla?