Faker forplikter seg til T1 med massiv flerårig kontraktsforlengelse

HQ

Det er ingen mer kjent og dekorert spiller i det konkurransedyktige League of Legends -rommet enn Lee "Faker" Sang-hyeok. Etter en karriere som allerede har strukket seg over et tiår, har Faker vunnet utallige trofeer, hvorav de fleste med T1-organisasjonen han har representert siden 2014. Nå som Faker nærmer seg 30-årene og har vunnet alt han muligens kan vinne, lurer du kanskje på om hans tid i Summoner's Rift nærmer seg slutten. Uventet nok er det ikke det...

Faker og T1 har blitt enige om en massiv kontraktsforlengelse som binder spilleren til laget frem til slutten av 2029-sesongen. Dette betyr at Faker vil ha på seg T1s ikoniske svart og rødt i minst fire sesonger til etter den som pågår, forutsatt at det ikke blir avtalt ytterligere utvidelser på linjen.

T1 forklarer om denne avtalen: "Med 'Faker', som blir et symbol på esports utover League of Legends, er T1 klar for et nytt legendarisk kapittel med ham."

I den nærmeste fremtiden står T1 og Faker overfor den store oppgaven å vinne verdensmesterskapet i 2025, en utfordrende bragd som, hvis den oppnås, vil gjøre spilleren og laget til trefoldige verdensmestere for å ha vunnet to verdensmesterskap på rad.