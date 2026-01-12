Faker starter 2026-sesongen med seier, og er kronet til LCK sesongåpningsmester

HQ

Sesongen 2026 League of Legends Champions Korea har startet med å være vertskap for det årlige Season Opening -arrangementet der de beste spillerne legger lagtilhørighetene til side og i stedet slår seg sammen basert på rollen de spiller i spillet. Det betyr at man har organisert kampen slik at lagene regnes som Team Top, Team Jungle, Team Mid, Team Bot, og Team Support.

For årets arrangement har det største navnet i LoL-esport blitt utnevnt til Team Mid -kaptein, med Lee "Faker" Sang-hyeok som leder de forskjellige midtbanespillerne i kamp. Tatt i betraktning Fakers historie og hans nylige suksess med tre seire, bør det sannsynligvis ikke komme som noen overraskelse at det koreanske talentet har fortsatt sine vinnermåter ved å hevde dette arrangementets trofé også.

Jepp, Team Mid viste seg å være ustoppelig i LCK Season Opening, beseire Team Jungle, Team Top, og Team Bot for til slutt å løfte trofeet. Dette er faktisk også en back-to-back-seier for laget også, da Team Mid også vant den respektive 2025-arrangementet også.