Faker vinner prisen som årets spiller på LCK 2024

Faker fortsetter å skinne, selv med bare noen få dager igjen av året, da han beviser at 2024 handler om ham. På League of Legends Championships Korea ble Faker hedret med prisen Player of the Year.

Totalt 24 priser ble delt ut under arrangementet, som feiret de beste spillerne og lagene fra dette året. Andre spillere som vant stort var Oner, Zeus og Gumayusi, som vant prisene Jungle, Top og Bottom of the Year. Keria vant Årets støtte, og Faker plukket opp en ny seier med Årets midt.

Faker har ingen planer om å pensjonere seg når som helst snart, og etter å ha vunnet stort i år på Worlds, vil en av de beste ligaspillerne som noensinne har gjort det, se om han kan fortsette sin varme strek i 2025.

Takk, Esports.gg.