Fakkelen for vinter-OL i Milano Cortina 2026 er tent

Nedtellingen til de olympiske vinterlekene er i gang. I dag, onsdag 26. november, ble den olympiske fakkelen tent i Hellas, i det antikke Olympia, i en seremoni som måtte justeres på grunn av været. På grunn av regnvarselet bestemte arrangørene seg for å tenne flammen først under en generalprøve på mandag (som er videoen som ble delt i dag), "for å sikre at renheten i den tradisjonelle metoden ble bevart", som Olympics.com rapporterer.

Den ble deretter brukt til å tenne den offisielle olympiske fakkelen på onsdag, inne i det arkeologiske museet i Olympia. Fakkelen ble først båret av bronsemedaljevinneren fra Paris 2024 i roing, Petros Gkaidatzis, og deretter av den dobbelte olympiske mesteren i langrenn, italienske Stefania Belmondo.

Fakkelen skal turnere i Hellas frem til 4. desember, da den blir overlevert til OL-arrangørene og transportert til Italia. Den skal gjennom 60 italienske byer og 300 tettsteder med til sammen 10 001 fakkelbærere, før den når Cortina D'Ampezzo 26. januar, for å markere at det er nøyaktig 70 år siden vinter-OL i 1956.

Etter å ha besøkt de fleste store italienske landemerker, som Colosseum og Canal Grande i Venezia, vil fakkelen til slutt gå inn på San Siro stadion i Milano 6. februar, samme dag som de olympiske vinterlekene starter.

"I en splittet verden som vi lever i i dag, har lekene en virkelig symbolsk betydning. Og det er vår plikt, vårt ansvar, å sørge for at idrettsutøvere fra hele verden kan komme sammen på fredelig vis, og at de kan inspirere drømmene og håpet til dem som ser på rundt om i verden", sier IOC-president Kirsty Coventry.

Vinter-OL 2026 i Milano-Cortina vil finne sted mellom 6. og 22. februar, med mer enn 3500 utøvere fra 93 land som forventes å delta i 195 medaljekonkurranser i 16 disipliner, som alpint, skiskyting, skihopping, nordisk kombinert, freestyle, langrenn, fjellklatring, snowboard, rodel, kunstløp og curling. Gleder du deg til vinter-OL neste år?