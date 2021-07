Fall Guys sesong 5 byr på Spelunky og kule baner

Da Mediatonic bekreftet at Fall Guys: Ultimate Knockout sin femte sesong blir jungelbasert i forrige uke fikk nok fantasien til mange kjørt seg med tanke på hvilke nye utfordringer og skins som vi kan forvente, og det har den heldigvis gjort for utviklerne også.

Britene har blant annet gitt oss en ny trailer som viser to av de seks nye utfordringene som venter i Fall Guys: Ultimate Knockout - Jungel Adventure. Begge to er hinderløyper, men med særegne segmenter. Den ene er for eksempel veldig fokusert på å bruke trommer som trampoliner, mens den andre byr både på neshorn, fartsenkende vann og valgmuligheter på hver del.

Som vi allerede visste skal femte sesong også introdusere også flere tidsbegrensede moduser som fokuserer på samarbeid, men nærmere informasjon om dette kommer senere.

I tillegg har vi fått en annen trailer som viser kostymene man kan få. Med alt fra pirater og en kraken med et skip på hodet til Spelunker fra Spelunky og en genie er det ingen tvil om at både omgivelsene og figurene vil være ganske varierte når sesong 5 starter i morgen.