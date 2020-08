Mediatonic er et studio som har eksistert siden 2005, men en kjapp titt på CV-en deres viser hvorfor jeg knapt har hørt om dem tidligere. Merittlisten deres består nesten utelukkende av spill laget til nettlesere, mobile plattformer og Facebook, samt fjorårets Gears POP!. Selv deres mest kjente spill, det ikoniske due-datingspillet Hatoful Boyfriend fra 2014, er en remake av et japansk dojin-spill fra 2011, og dermed ikke et originalt verk som har vist hva slags sprø ideer som bor i studioet. Skjønt, en viss anelse får man når studioet i det hele tatt kastet seg over et dating-spill med duer i hovedrollen. Med Fall Guys: Ultimate Knockout har jeg derimot en tro på at studioet lett blir et kjent navn også utenfor mobilspillenes verden.

Fall Guys: Ultimate Knockout er en battle royale der 60 spillere møtes til dyst, men i motsetning til sjangergiganter som Fortnite, Apex Legends og Call of Duty: Warzone handler dette på ingen måte om å skyte motstanderne med kuler og krutt. I stedet inntar du rollen som en menneskelig krysning mellom gelébønner og Michelin-mannen, og sammen med 59 andre Michelin-gelébønner skal du kjempe deg gjennom diverse øvelser til du er siste overlevende og seierherre.

Øvelsene dere skal kjempe dere gjennom er ikke i form av idrettsøvelser, men på bisarre baner som kunne vært snytt ut av et gameshow. Et gameshow (hvis vi ser bort fra spørrekonkurranser) kan forklares som et slags kombinasjon av hinderløyper med absurde mengder madrasser, skumgummi og andre kulisser, og her til lands er TV-konsepter som Wipeout, American Gladiators eller Ylvis møter veggen kanskje de mest kjente eksemplene. Denne formen for gameshow har lenge vært populært i Japan, spesielt takket være 80-tallsprogrammet Takeshi's Castle hvor deltakerne i praksis skulle forsere Super Mario-inspirerte baner «på ordnt'li». Inspirasjonen fra særlig Takeshi's Castle er påfallende i Fall Guys: Ultimate Knockout. Øvelser som Door Dash, hvor man skal løpe gjennom dører uten å vite om de er laget av papir eller betong, er så blåkopierte fra showet at jeg husker jeg så dem på TV som barn. Utviklerne legger heller ikke legger skjul på at det er her de har hentet inspirasjonen sin, og dermed er det bare et spørsmål om tid før gameshow får en ny vår på diverse TV-kanaler over hele verden.

For det er ingen tvil om at blandingen mellom gameshow og battle royale er fabelaktig underholdende, med en presentasjon og spillestil som fort kan gjøre dette spillet til en slager i tiden fremover. Spillefigurene er fantastisk søte med sitt lystige humør, vaggende bevegelser og ordløse lyder, og de sukkersøte pastellfargene kunne vært hentet fra settet til den nyeste Haribo-reklamen. Takket være et lettfattelig kontrollsystem og enkle spilleregler for hver øvelse er dette et spill som er svært enkelt å plukke opp, lett å forstå og morsomt å teste. Nintendo bør begynne å skjelve i buksene, for det er ikke lenger gitt at Super Mario Party og Mario Kart 8 blir de mest underholdende partyspillene fremover.

Til å begynne med er du en av 60 spillere, men for hver øvelse blir noen spillere eliminert helt til det bare er en håndfull spillere igjen i siste øvelse. Øvelsene kommer i form av fire kategorier: Kappløp gjennom hinderløyper, overlevelsesrunder der man må unngå å falle ned i geléhavet, lagspill der du må samarbeide med andre spillere, og finalerunder som blant annet inkluderer et kappløp opp et fjell for å karre til seg kongekronen. Det blir fort trangt om plassen når 60 spillere skal komme seg gjennom de samme smale passasjene eller stjele de samme gjenstandene, og det blir ikke lettere av at figurene spretter av både hverandre og omgivelsene lettere enn smittevernregler av sydenhungrige nordmenn. Det blir derimot ekstremt morsomt, og det upåklagelige pågangsmotet til figurene kombinert med absurde baner, ivrig musikk og sprettball-fysikk gjør at bare den mest alvorlige spilleren kan sette seg ned med dette uten å få et smil om munnen.

En økt med spillet tar deg et sted mellom tre og femten minutter, avhengig av hvor mange runder du klarer, og det er dermed ypperlig å plukke opp for en runde eller to for så å levere kontrolleren til nestemann. Her er vi inne på et av spillets svakeste punkter, for spillet støtter ikke lokal flerspiller. Du kan alltids spille med vennene dine over nett, men en todelt skjerm hadde lett gjort dette til et enda bedre partyspill for familien eller vennebesøkene. For tiden støtter spillet heller ikke spilling på tvers av plattformer, noe utviklerne sier at de ser på, men det er allerede et savn og burde vært på plass fra starten.

Selv om de fleste øvelsene er moro, er det likevel ikke alle som føles like godt balanserte. Særlig lagspillene kan fort kjennes uoversiktlige og urettferdige, for her er du helt avhengig av godt samarbeid i et spill hvor kommunikasjon med medspillerne er umulig. Enkelte øvelser har dessuten en tendens til å dukke opp oftere enn andre, og selv etter flere timers spilling har jeg fortsatt noen av øvelsene til gode til tross for at spillet kun har 24 av dem til sammen. En siste faktor som kan sette en liten demper på moroa er musikken, som til tross for å passe konseptet som hånd i hanske er heller begrenset og fort blir gjentakende.

Med jevne mellomrom dukker det opp spill jeg gjerne oppsummerer som «digitale lykkepiller», og ofte er det Nintendotitler som Yoshi's Crafted World eller Animal Crossing: New Horizons som får denne merkelappen. Til tross for enkelte skavanker faller Fall Guys: Ultimate Knockout lett inn under samme kategori, og spillet seiler opp som den perfekte gledesspreder en sensommer hvor dette sårt trengs. Her får du et spill hvor latteren sitter løst og stumpen sitter på stolkanten i spenning, og selv alene tar jeg meg selv i å smile og le av denne sjarmbomben hver gang jeg kaster meg ut i en ny runde. Sammen med Tetris 99 viser Fall Guys: Ultimate Knockout at battle royale-sjangeren lett har plass til ikke-voldelige alternativ for alle aldre uten at det går på bekostning av verken popularitet eller underholdningsfaktor.

Den største ulempen med spillet er at jeg nå har kjempelyst på gelébønner, men med tanke på hvor moro spillet er kan jeg leve fint med den ekstrautgiften neste gang jeg går på butikken. La oss bare håpe jeg ikke dytter bort de andre kundene på vei til kassen ...